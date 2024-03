TaSKino: Smoke Sauna Sisterhood & Les filles d’Olfa - Olfas Töchter

TaSKino im GUK Kino in Feldkirch

Smoke Sauna Sisterhood

„Die Estin Anna Hints begleitet in ihrem vielfach preisgekrönten Dokumentarfilm Frauen, die in der Abgeschlossenheit einer in einem Wald gelegenen Rauchsauna tabulos und persönlich über Geschlechterbeziehungen, Körperfeindlichkeit, Liebe und sexuelle Übergriffe erzählen: Ein intimer, bildschöner Film, der in der Frauengemeinschaft leidenschaftlich die Kraft weiblicher Solidarität feiert.“ (Walter Gasperi, film-netz.com)