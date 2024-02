TaSKino im GUK Kino in Feldkirch: "Letzter Abend" und "Drive-Away Dolls"

Die aktuellen TaSKino-Filme im GUK Kino in Feldkirch

Letzter Abend

Im Anschluss an die Premiere Filmgespräch mit Hauptdarsteller Sebastian Jakob Doppelbauer!

all

all

self

self

So 03.03.2024 *

©Handout Theater am Saumarkt

©Handout Theater am Saumarkt

©Handout Theater am Saumarkt

Drive-Away Dolls

Es läuft nicht rund für die lebenslustige Jamie, die nächste Beziehung ist im Eimer. Da hilft nur eins, ein Ortswechsel muss her. Den hat auch die eher brave Marian nötig. Ihr Ziel: Tallahassee, Florida. Als das ungleiche Duo den falschen Mietwagen ausgehändigt bekommt, werden sie von ebenso zwielichtigen wie unfähigen Gestalten verfolgt und vorbei ist's mit dem entspannten Road-Trip, denn in Drive-Away Dolls geht schief, was schiefgehen kann.