Tanzend durch den Fasching

Der aha-Faschingsplaner 2023 ist online – und es gibt Tanzkurse zum aha card-Sonderpreis.

Jugendliche, die für den Faschingsball noch am Tanzstil feilen, profitieren mit der aha card von einer 2für1-Aktion bei der Tanzschule Hieble. Wenn sie im Februar einen Partner-Tanzkurs nach Wahl buchen, zahlen sie zu zweit nur einmal. Die Aktion ist gültig für alle aha card Inhaber*innen ab 15 Jahren. Infos unter www.aha.or.at/monatsvorteil. Auch mit aha plus kann der Fasching gefeiert werden: Wer 1500 Punkte gesammelt hat, kann sie gegen zwei Karten für den Ball der Hofaloabar Läbbe am Freitag, 17. Februar 2023 im Cubus in Wolfurt einlösen. Infos unter www.aha.or.at/plus/rewards/626