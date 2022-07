„Tante Irmgard ist einfach legendär!“

Buch. Bewegender Abschied bei Dankefeier nach 32 Jahren als Kindergartenleiterin.

„Heuer ist es so weit, Tante Irmgard geht in Pension“, hörte man schon vor einigen Wochen nicht nur im Umfeld von Kindergarten und Volksschule. Zum Schulschluss in der Berggemeinde ging nun eine Ära zu Ende. Nach 32 Jahren als Leiterin des Gemeindekindergartens in Buch war der Zeitpunkt für Irmgard Spettel gekommen, einen neuen Lebensabschnitt zu beschreiten. Mit einer eigens von der Gemeinde arrangierten Feier dankten die Kinder, Eltern, Arbeitskollegen, Wegbegleiter, Vertreter der Vereine und Freunde für den engagierten und außerordentlichen Einsatz. „Das Wohl der Kleinsten war stets der Maßstab für dein Handeln“, lobte Bürgermeister Franz Martin das vorbildliche Wirken im Beisein von Gatte Walter und der Familie. Ursprünglich wollte die gebürtige Krumbacherin als junge Frau eigentlich ins Ausland. Doch es kam anders.