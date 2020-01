Bewaffneter überfiel Tankstelle in Rankweil

Ein bewaffneter maskierter Mann hat am Samstagabend eine Tankstelle in Rankweil überfallen. Der Mann verlangte von der Angestellten das Geld aus der Kassa und flüchtete dann, berichtete die Polizei. Verletzt wurde niemand. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Zeugenaufruf

In der Tankstelle in der Rankweiler Langgasse befanden sich zum Tatzeitpunkt um 21.30 Uhr keine anderen Personen. Beim Täter handelte es sich nach Angaben der Polizei um einen etwa 180 cm großen, schlanken Mann. Er trug weiße Schuhe, eine graublaue Hose, schwarze Winterjacke, hellgraue Arbeitshandschuhe und eine olivgrüne Gesichtsmaske. Bewaffnet war er mit einer schwarzen Pistole. Zeugen werden gebeten, sich beim Landeskriminalamt in Bregenz (Tel. 059133 803333) zu melden.