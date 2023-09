Tankstellen-Explosion in Rumänien: Zahl der Toten auf vier gestiegen

Zehn Tage nach schweren Explosionen an einer Flüssiggas-Tankstelle bei Bukarest ist die Zahl der Todesopfer auf vier gestiegen.

Ein Mann erlag am Montag in Bukarest seinen schweren Verbrennungen, wie Rumäniens Gesundheitsministerium mitteilte. Bei dem Unglück im Dorf Crevedia am vergangenen Samstag starben zwei Menschen sofort, ein weiterer eine Woche später, 56 wurden verletzt. Zwei dieser Patienten sind den Angaben zufolge in kritischem Zustand.