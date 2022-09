Tamara Saric fixiert den Heimerfolg gegen Landhaus

5:3-Sieg der SPG FC Lustenau/FC Dornbirn bringt Platz zwei.

Die Spg FC Lustenau/FC Dornbirn gewann das wichtige Heimspiel am Sportplatz Wiesenrain in Lustenau gegen die SPG FAC Wien/USC Landhaus mit 5:3. Dabei führte die Truppe um Trainer Urs Mathis nach nur 29 Minuten mit 4:0. Erst als Stürmerin Tamara Saric in der 90. Minute das 5:3 gelang war der dritte Heimsieg in dieser noch jungen Meisterschaft Wirklichkeit. Neuerwerbung Estefanie Gonzalez Cuartas und die Deutsche Tamara Saric trafen je im Doppelpack. Ein Tor steuerte Geburtstagskind Carina Brunold (20 Jahre jung) bei. „Der Sieg geht aufgrund der starken ersten Hälfte in Ordnung“, sagt Urs Mathis. Mit Lara Scheichl (Knie), Chiara Dünser (Bänderüberdehnung) und Lea Grabher (schulische Gründe im Ausland) fehlten drei der vier Abwehrspielerinnen. Zudem verletzte sich Legionärin Catherine Irene Nolan kurz vor dem Pausenpfiff und blieb in der Kabine. Caroline Fritsch und Co. bleiben hinter dem Tabellenführer Krottendorf punktgleich an der zweiten Stelle.