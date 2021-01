Talente: Auftrittsgarantie im "neuen" Conrad Sohm

Licht am Ende des Tunnels: Ende August plant Hannes Hagen wieder mit Live-Shows im Prachtclub. VOL.AT und WANN & WO präsentieren mit Talente 2021 ein Format, bei dem die heimische Szene endlich wieder zum Zug kommt: Jetzt anmelden!

Die 20. Jubiläumsausgabe des Kultformats lässt aufgrund der Corona-Pandemie zwar noch auf sich warten. Prachtclub-Chef Hannes Hagen vermittelt der arg gebeutelten Szene nun aber einen Silberstreif am Horizont: "Wir blicken hoffnungsvoll in die Zukunft und freuen uns darauf, vielen Musikern eine Plattform für Live-Shows zu geben. Und das Ganze dann in einem frisch renovierten, nagelneuen Conrad Sohm." Ende August/Anfang September möchte der Veranstalter des Szene Openairs wieder den heimischen Acts Live-Auftritte vor Publikum ermöglichen.