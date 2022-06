Talent wechselt zum Deutschen Klub Stuttgart

Achtzehnfacher Torschütze der AKA Vorarlberg macht einen großen Schritt Richtung Profifußball.

Der achtzehnfache Torschütze der AKA Vorarlberg U-16- Mannschaft Christopher Olivier vom FC Au im hinteren Bregenzerwald wechselt zur kommenden Saison in den Nachwuchs des deutschen Bundesligisten VfB Stuttgart. Der 16-jährige Mittelfeldspieler und Stürmer unterschrieb vor wenigen Tagen in Beisein seiner Eltern einen Vertrag für die U-17 Mannschaft und will beim VfB die nächsten Schritte auf seinem Weg Richtung Profifußball gehen.