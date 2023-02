Tahnee und Juliette Schoppmann haben geheiratet

Überraschung: Sängerin Juliette Schoppmann und Comedy-Queen Tahnee haben sich romantisch am Strand das Ja-Wort gegeben.

Comedienne Tahnee (30) und Sängerin Juliette Schoppmann (42) haben zahlreiche Glückwünsche für ihre gemeinsame Zukunft erhalten. Die beiden veröffentlichten auf Instagram drei Fotos, auf denen sie am Strand in weißen Kleidern durchs Wasser laufen und in inniger Umarmung in Richtung Meer schauen. Daneben setzten sie ein Herz und einen Ring-Emoji.