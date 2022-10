Tagessieg für „Micki“

Kaiserwetter und viele Besucher bei der traditionellen Viehausstellung in Alberschwende.

Auch dieses Jahr wurde der Viehzuchtverein Alberschwende mit Obmann Georg Freuis an der Spitze mit prächtigem Herbstwetter für die Organisation der Viehausstellung belohnt. Die anwesenden Landwirte aus Alberschwende, Bildstein und Buch präsentierten in einer hochwertigen Schau ihre besten und schönsten Kühe. Diese wurden in verschiedenen Gruppen von den Preisrichtern genauestens begutachtet. Am Ende gab es viele zufriedene Gesichter, zumal für die meisten der olympische Gedanken des Dabeiseins zählte. Über den Gesamtsieg freute sich schlussendlich Nicole Flatz, die ihre prachtvolle „Micki“ sichtlich stolz durch den Ring führte.