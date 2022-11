Tagesbetreuung des Sozialsprengel Leiblachtal – Körper, Geist und Seele fördern

In entspannter Atmosphäre gemeinsam Zeit verbringen

Die individuelle Tagesbetreuung gewinnt in der Gesellschaft immer mehr Bedeutung. Sie bietet eine notwendige Entlastung für betreuende Angehörige. Immer öfter wird die Tagesbetreuung aber auch dazu genutzt, gemeinsam mit anderen Menschen Zeit zu verbringen. Hier besteht die Möglichkeit für die Tagesgäste, mit anderen Frauen und Männern in sozialen Kontakt zu treten. Die Tagesbetreuung im Leiblachtal besteht nun nahezu zwei Jahre. Seit einiger Zeit ist das herzliche Betreuungsteam unter der Leitung von Sabine Moosbrugger mit ihren Tagesgästen im ehemaligen „Salvatorkolleg“ in Hörbranz untergebracht.