Tagesausflug der Senioren von Doren

Der Vorstand vom Seniorenbund Doren will mit den Senioren wieder Gemeinsamkeit, Unterhaltung, Zusammengehörigkeit und Spaß erleben. Mit ein Grund um nach so langer Zeit einen Ausflug zu planen. Vorfreude bereitete die Vielzahl der Anmeldungen.

Ein klares Zeichen, dass die Senioren nach Corona sehr gerne wieder was unternehmen, erleben möchten und die 3 G Regeln kein Hindernis sind. MIT DABEI und gut gelaunt stiegen am Dienstag, den 13. Juli 2021 an die 30 Personen in den Bus von Hagspiel-Reisen. Irmgard Sinz und der beliebte Busfahrer Ernst Saltuari, bekannt durch beste Organisation der Reiseroute und Einkehrlokalen, haben maßgeblich zum Gelingen dieser Ausfahrt ins Tannheimertal mit Allgäuer Seenfahrt beigetragen. Die rührige Obfrau Ernestine Riehm erfreute die Senioren nach der Begrüßung im Bus mit Süßigkeiten, später mit „ Verdauerle“ was gerne angenommen wurde. Erst gab es eine Pause am schönen Vilsalpsee, dann ging es weiter zum Haldensee zum Mittagessen in einem schönen Hotel mit ausgezeichneter Küche und sehr freundlichen Service. Viel Interessantes zu Sehenswürdigkeiten, Land und Leute berichtete uns Ernst Saltuari während der Fahrt nach Füssen, vorbei an den Königschlössern bis zum Hopfensee. Hier, gemütlich bei Kaffee und Kuchen, wurden alte Kontakte neu geknüpft, die Jasserrunde und das gemeinsame Singen soll bald wieder starten, auch ein Gruppenfoto wurde gemacht. Während der Heimfahrt über das schöne Ost- und Westallgäu wurden die Senioren wieder von Ernestine verwöhnt. Trotz regnerischem Wetter war es ein fröhlicher Tag zu dem alle mit ihrer Freude am Beisammensein beigetragen haben. Wir von Vorstand danken allen, die mit auf den Weg waren und wünschen eine gute Zeit. Zur Erinnerung: MIT DABEI – 26. LANDESWANDERTAG SILVRETTA / MONTAFON am 19. August 2021, auch jüngere Senioren sind angesprochen – siehe immer aktuelle Infos im Gemeindeblatt und auf doren.at