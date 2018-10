„Tag des Obstes“ im Obsthof Leiblachtal bzw. in der Feinbrennerei Prinz in Hörbranz: Susanne Müllner, Maximilian Prinz, Thomas und Christa Prinz, Thomas jun. Prinz und Fabienne Sinnstein.

„Tag des Obstes“ im Obsthof Leiblachtal bzw. in der Feinbrennerei Prinz in Hörbranz: Susanne Müllner, Maximilian Prinz, Thomas und Christa Prinz, Thomas jun. Prinz und Fabienne Sinnstein. ©Schallert

„Tag des Obstes“ im Obsthof Leiblachtal bzw. in der Feinbrennerei Prinz in Hörbranz: Susanne Müllner, Maximilian Prinz, Thomas und Christa Prinz, Thomas jun. Prinz und Fabienne Sinnstein. ©Schallert

„Tag des Obstes“ rund um das „Hoffest“ der Feinbrennerei Thomas Prinz in Hörbranz

Hörbranz. Hunderte Besucher nutzen bei prächtigem Wetter die willkommene Gelegenheit, in Hörbranz am „Tag des Obstes“ beim Obsthof Leiblachtal bzw. beim „Hoffest“ in der Feinbrennerei Prinz vorbeizuschauen. Obstverarbeitung und Schnapsbrennerei standen im Mittelpunkt.

Hochbetrieb herrschte auf dem Obsthof Leiblachtal, läuft doch mit der Haupterntezeit auch die Verarbeitung der wertvollen Rohstoffe auf vollen Touren. So konnten die zahlreichen Gäste, Jung und Alt, bei der Besichtigung der Betriebsanlagen die Obstverarbeitung hautnah miterleben, von der Reifung im neu angelegten, bio-dynamischen Obstschaugarten über das Pressen und Einmaischen im Obsthof an der Peripherie bzw. dem Destillieren und der Lagerung bis hin zur Genussreife in der Feinbrennerei im Hörbranzer Ortszentrum. Klar, dass man auch frisch gepresste Säfte bzw. Schnäpse und Liköre sowie viele andere Produkte aus Obst vor Ort natürlich gleich probieren konnte.

Mit Bummelzügle und Oldtimerbus ging es vom Obsthof zur Feinbrennerei, mit speziellen Führungen durch die Betriebsanlagen. Bei musikalischer Unterhaltung war auch für das leibliche Wohl bestens gesorgt.

Feinbrennerei Prinz und Obsthof Leiblachtal