Dr. Ingo Plötzeneder operiert mit seinem Team in Madagaskar. ©Smile4

Tag des Lächelns: Spenden für Operationen in Madagaskar

Smile4 will bis zum "Tag des Lächelns" am 7. Oktober 100 Operationen in Madagaskar finanzieren.

Mit den Spenden werden Verbrauchsmaterial wie Verbände, chirurgisches Nahtmaterial, Medikamente und mehr - soweit sich nicht von Firmen gesponsert werden - finanziert. Für jedes Team-Mitglied werden internationale und nationale Reisekosten übernommen und soweit möglich eine Unterkunft bezahlt. Für den Rest kommen die ehrenamtlich tätigen und voll ausgebildeten Fachleute, die sich in ihrem Urlaub oder in ihrer Freizeit für das Projekt engagieren, selbst auf. Wer spenden möchte, kann dies auch gezielt für eine Operation machen. Diese kosten im Schnitt 150 Euro.

Spendenkonto:

IBAN AT03 3748 2004 0008 6173

BIC: RVVGAT2B482