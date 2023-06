Tag der Schulen 2023

Am 28. Juni 2023 wird heuer wieder der traditionelle „Tag der Schulen“ beim Österreichischen Bundesheer in der Walgau Kaserne in Bludesch durchgeführt.

Erwartet werden an diesen zwei Halbtagen über 1.000 Schülerinnen und Schüler von Mittelschulen, Berufsschulen und Höheren Schulen.

Das in der Walgau Kaserne stationierte Hochgebirgsjägerbataillon 23 zeigt im Stationsbetrieb den aktuellen Stand des Bundesheeres in Vorarlberg. Unter anderem ist das die Bewaffnung, technische Geräte und Fahrzeuge, Kletterwand, Bekleidung und Ausrüstung, Unterkünfte und die Feldküche, Vorführung der Soldaten im Nahkampf und vieles mehr.

Die Militärmusik Vorarlberg spielt um 11:45 Uhr und um 12:30 Uhr ein kurzes Platzkonzert.

Ein Mittagessen aus der Feldküche rundet den Besuch ab.

Das Programm ist in Form eines Stationsbetriebes organisiert und dauert am Vormittag von 09.00 bis 12.00 Uhr oder am Nachmittag von 12:30 bis 1530 Uhr.