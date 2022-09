Einladung zum Tag der offenen Türe im neuen „Geistlichen Zentrum am Ruggbach“ im ehemaligen Salvatorkolleg Hörbranz-Lochau. In den neuen Räumlichkeiten stellen sich Verein und Team vor.

Tag der offenen Türe im neuen „Geistlichen Zentrum am Ruggbach“ in Hörbranz

Hörbranz. Am Tag der offenen Türe präsentiert sich am Sonntag, dem 25. September, von 9 bis 14 Uhr das neue „Geistliche Zentrum am Ruggbach“ im ehemaligen Salvatorkolleg Hörbranz-Lochau der Öffentlichkeit. In den neuen Räumlichkeiten stellen sich Verein und Team vor.

Das Programm

Der Tag startet um 9 Uhr mit dem Morgenlob in der Klosterkirche. Um 9.15 Uhr geht es zur gemeinsamen Besichtigung der neuen Räume des Geistlichen Zentrums im Haus, um 9.30 Uhr Vorstellung des Vereins, des Geistlichen Teams und der neuen Raumnutzungsmöglichkeiten.

Um 10.30 Uhr beginnt der sonntägliche Lobpreisgottesdienst, anschließend Segnung der neuen Räume durch Kirchenrektor Alois Erhart sowie Einladung zur gemeinsamen Agape. Um 12.30 Uhr Abschluss mit Impuls 24/7 „Gott nahe zu sein, ist gut für mich.“ (Ps 73,28) mit Georg Bertel im Vortragsraum.

Der Verein

Der neu gegründete Verein „Geistliches Zentrum am Ruggbach“ mit Obmann Werner Kuntschik, Obmann-Stellvertreterin Michaela Pfaffenbichler, Schriftführer Georg Bertel und Kassier Wolfgang Sieber hat sich zum Ziel gesetzt, den Fortbestand des geistlichen Lebens im ehemaligen Salvatorkolleg zu sichern und gemeinsam mit der christlichen Gemeinde an diesem einzigartigen Ort attraktive geistliche Angebote zu schaffen und diese möglichst vielen Menschen zugänglich zu machen.

„Wir setzen im Rahmen unserer Mission #Spirit selbst Impulse, das christliche Leben auf positive Weise zu inspirieren und mitzugestalten, wir machen Events, laden aber auch alle gleichgesinnten Interessierten und Gruppen ein, unsere Angebote im gemeinsamen Sinn konstruktiv zu erweitern. Dazu bieten wir im Haus mehrere Räumlichkeiten zur freien Nutzung an“, so Obmann Werner Kuntschik.

Die Tätigkeiten

Die Tätigkeiten des neuen Vereins umfassen auch die Betreuung der Kirche samt Sakristei und der Anbetungskapelle über der Sakristei sowie die Räumlichkeiten im ersten Stock. Mit Militärpfarrer und Kirchenrektor Alois Erhart wohnt und lebt auch ein Priester im Haus, der sonntags und werktags Gottesdienste „im Kloster“ feiert.

Durch bestehende Initiativen wie KISI – God´s singing Kids, das 24/7 Gebet, Bibel Tanz, Marked Men for Christ und weitere gibt es schon heute eine etablierte, starke Angebotsbasis mit großem Potential für Vernetzung, Austausch und Aktivitäten.

Mehr wissen

Informationen unter www.geistlicheszentrum-amruggbach.eu oder Michaela Pfaffenbichler als Verantwortliche am Standort unter michaelapfa@gmx.at

Tag der offenen Türe im neuen „Geistlichen Zentrum am Ruggbach“ in Hörbranz am Sonntag, 25. September 2022

