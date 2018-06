Tag der offenen Tür in Wald am Arlberg

Am 7. Juli feiert das Team von "Grabher, Der Baumeister" von 10-13 Uhr gemeinsam mit den Bewohnern die Einweihung der Wohnanlage Göttschlig 2 in Wald a. Arlberg.

Als Kleinwohnprojekt mit nur 6 Einheiten in massiver Ziegel-Bauweise ausgeführt, konnte die Wohnanlage zeitgerecht an die Bewohner übergeben werden. Diese haben sich in der Zwischenzeit schon in ihr neues Zuhause eingelebt und profitieren vom hohen Ausführungsstandard und der damit verbundenen Wohnqualität.