Tag der offenen Tür der Bezauer Wirtschaftsschulen

„open doors – Wir bilden unsere Zukunft“, Schokoladebrunnen, Videos über den Schulalltag, Robotics, Werkbänke, offenes Flambieren, 3-D-Druck und direkter Kontakt zu Schüler:innen und Lehrpersonen...

Wie immer: etwas verrückt, die Bezauer, aber gleichzeitig Topinnovationen am Tag der offenen Tür – Freitag, 1. Dezember 2023, 13.30 Uhr bis 17.00 Uhr

Am Freitag, den 1. Dezember 2023, 13.30 Uhr bis 17.00 Uhr, öffnen die Bezauer Wirtschaftsschulen für Interessierte ihre Pforten. Dabei werden den Besucherinnen und Besuchern die vier berufsbildenden Ausbildungszweige präsentiert.

Selbstverständlich steht bei der Handelsakademie-Ausbildung eine profunde kaufmännische Ausbildung im Mittelpunkt. Wohl eine der besten Grundlagen, um sich später beruflich oder bildungstechnisch weiterzuentwickeln. Mit dem Abschluss stehen zahlreiche Berufsfelder offen: Bank- und Versicherungswesen, Steuerberatung aber auch die Möglichkeit zum Studium sind hier besonders beliebte weitere Berufswege. Die neue Ausrichtung der HAK mit dem Schwerpunkt „Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Business“ stellt mit Virtual-Reality-Brillen und 3D-Druckern die Medien der Zukunft vor. Zusätzlich werden die Fortschritte der Lego-Mindstorms-Schülerinnen und -Schüler präsentiert: Die Lego-Fahrzeuge lassen sich via Tablet und Handy steuern. Neben einer fundierten kaufmännischen Ausbildung erhalten die Jugendlichen eine sehr gute Basis für digitale Medien und innovative Technologien (zB spielerische Einführung in „Robotics“). Übrigens: unsere Schule darf sehr stolz sein: wir sind Landes-, Staats- und Europameister im FLL (First Lego League). Weitere Vertiefungen sind das Sprachangebot und zum Beispiel das Freifach „Finanz- und Risikomanagement“.