Tabellenschlusslicht war für RHC Wolfurt kein Stolperstein

Klarer 8:3-Auswärtssieg für den RHC Wolfurt in Uttigen.

Der Raiffeisen RHC Wolfurt besiegt das Tabellenschlusslicht deutlich und bleibt erster Verfolger auf den RHC Vordemwald.

Es war am Ende der erwartete Dreipunkter, doch zu Beginn zeigten die Aaretaler verstärkte Gegenwehr. Zwar hämmerte Héctor Gallego bereits in der zweiten Minute die Kugel in die Uttiger Maschen, danach blieb es aber 10 Minuten lang ruhig, ehe selbiger einen Doppelpack mit einem Kreuzeck-Hammer abschloss und so seinen Hattrick zelebrierte. Die Hausherren verkürzten in Überzahl, ein Doppelpack von Arnau Bertran sorgte bis zur Pause für die Vorentscheidung.

Nach dem Kabinengang funkte Gallego mit einer blauen Karte etwas Hoffnung in die Uttiger Gesichter, Grossen scorte vom Punkt doch musste wenig später er selbst mit der Farbenkarte vom Platz. Jean Carlos Levay-Theurer scheiterte im ersten Anlauf, machte aber dann in Überzahl den Deckel drauf. Die Treffer zum Endresultat durch Arnau Dilmé und Nico Mohr waren die Schlusspunkte in einem klaren Auswärtssieg der Wolfurter NLB-Equipe.