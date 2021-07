Tabakovic schießt Austria zum 4:1-Sieg in Lafnitz

Nach dem zweiten Sieg im zweiten Sasisonspiel steht die Lustenauer Austria an der Tabellenspitze. Match-Winner war Haris Tabakovic, der gleich alle vier Treffer erzielte.

Nach dem Sieg am ersten Spieltag der neuen Saison wollte die Lustenauer Austria heute in Lafnitz nachlegen. Nach Vorlage von Cheukoua sorgte Tabakovic dann auch bereits in der 4. Minute für die 1:0-Führung. Nach dem Ausgleich durch Gremsl in der 19. Minute schlug Tabakovic nur drei Minuten später zum 2:1 zurück. Nachdem Kröpfl weitere fünf Minuten später per Elfmeter die große Ausgleichschance vergab, erhöhte Tabakovic in der 33. Minute auf 3:1. Mit diesem Spielstand ging es in die Pause.