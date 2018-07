Szene Openair in Lustenau: VOL.AT verlost 5x2 Festival Pässe inkl. Camping

Die Vorfreude steigt! In knapp 3 Wochen ist es endlich wieder so weit: Vom 2. bis 5. August 2018 wird Lustenau zum Festival-Mekka. Deshalb verlost VOL.AT nun 5x2 Festival Pässe inkl. Camping!

Nachhaltig organisiert und ehrenamtlich durchgeführt, bringt das Szene Openair zum 29. Mal internationale Headliner, neue Trends und regionale Newcomer an den Alten Rhein.

Zum ersten Mal gibt es in diesem Jahr zwei Openair-Bühnen. Die “Alter Rhein Bühne” fungiert dabei als Mainstage, daneben gibt es auch Konzerte auf der “Szene Bühne”. Die Tagesbühne auf dem Campinggelände darf auch heuer nicht fehlen. In der Nacht wird dann in der Fohrenburg und Rock City weitergefeiert.