Szene Openair: "Green Camping musste nicht mal aufgeräumt werden!"

Veranstalter Hannes Hagen zeigt sich höchst zufrieden nach dem Openair-Wochenende. Scooter mit Privatparty für die Szene-Crew.

Die Aufräumarbeiten am Alten Rhein in Lustenau sind in vollem Gange, auch wenn angesichts von Müll-Pfand und Bon-System für Becher und Teller dem Nachhaltigkeitsgedanken beim Szene Openair höchste Priorität eingeräumt wird. "Wir möchten uns bei allen Besuchern bedanken, die das Gelände vorbildlich verlassen haben. Allein beim Müll-Pfand (5 Euro pro zurückgegebenem Müllsack, Anm. d. Red.) hatten wir eine Rücklaufquote von 90 Prozent. Und rund 75 Prozent der etwa 25.000 Besucher kamen mit dem Fahrrad oder den Öffis", zeigt sich Veranstalter Hannes Hagen beeindruckt.