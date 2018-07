"Szene Lineup Lupe": Kraftklub zu Gast in Lustenau

Das größte Festival im Ländle rückt näher und wir nehmen die Bands für euch unter die Lupe. Am Freitag, 3. August übernehmen die Jungs von Kraftklub die Szene-Bühne.

Noch vor ein paar Jahren war Kraftklub die Vorgruppe von den Beatsteaks, jetzt sind sie gemeinsam die Headliner für das 29. Szene Openair in Lustenau. Gespielt wird da auch das aktuelle Album “Keine Nacht für Niemand”, welches in Deutschland an die Spitze der Charts kletterte und sogar mit Gold ausgezeichnet wurde. Im Laufe ihrer Karriere hat die Band aber schon einige Meilensteine erlebt. So traten sie mehrmals in Kolumbien auf und erhielten den “Kritikerpreis National”.