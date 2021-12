Syrischer Hafen nach israelischem Angriff in Flammen

Einem syrischen Medienbericht zufolge standen nach einem israelischen Raketenangriff im Morgengrauen Teile des Hafens der Stadt Latakia in Flammen.

Container mit Waffen und Munition

Bei einem israelischen Luftangriff Anfang Dezember wurde das gleiche Gebiet in dem Hafen beschossen. Dem syrischen Fernsehen zufolge waren am Dienstag mindestens sechs laute Explosionen zu hören. Aufnahmen zeigten ein großes Feuer.

Immer wieder israelische Angriffe

Israel hat wiederholt iranische Ziele in Syrien und der alliierten Milizen, einschließlich der libanesischen Hisbollah, angegriffen. Israel sieht die Präsenz des Iran in Syrien zur Unterstützung der Regierung von Präsident Bashar al-Assad im Bürgerkrieg des Landes als strategische Bedrohung an. Russland, das während des Krieges Assads mächtigster Verbündeter war, betreibt etwa 20 Kilometer von Latakia entfernt in Hmeimim einen Luftwaffenstützpunkt.