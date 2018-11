Sylvie Meis: „Ich liebe es sexy im Bett“

Sylvie Meis gibt sehr intime Einblicke in ihr Leben. Unter anderem verrät sie in einem neuesten Interview, was sie in der Nacht gerne trägt.

Sylvie Meis ist bereits seit zehn Jahren fester Bestandteil der RTL-Fernsehlandschaft. Deshalb gibt es zum Jubiläum auch eine eigene TV-Show für die Moderatorin. Sylvie hat auch ein eigenes Unternehmen und entwirft Dessous- und Unterwäschekollektion. Dafür sucht sie in ihrem neuen TV-Format das perfekte Model.

Dabei erzählt Sylvie im Interview mit dem Sender auch, welche Nachtwäsche sie präferiert und ihre Antworten geben intime Vorlieben preis. “Negligès natürlich, ich liebe es sexy im Bett”, so die Moderatorin. Doch sie freut sich besonders auf ihre Show, wie sie betont.