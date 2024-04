Swiss-Flieger kehrte wegen renitenten Passagiers um: Crew-Mitglied verletzt

Ein Flug der Swiss nach Zürich wurde wegen eines tätlichen Angriffs eines Passagiers auf die Crew kurz nach dem Start in Newark abgebrochen und musste umkehren.

Ein Kapitän der Fluggesellschaft Swiss hat wegen eines ausfällig gewordenen Passagiers den Flug nach Zürich am Sonntag abgebrochen. Laut der Swiss kam es an Bord zu einem tätlichen Angriff auf Crew-Mitglieder. Das Flugzeug kehrte nach Newark im US-Staat New Jersey um.