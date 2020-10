SW Bregenz will mit Sieg in Rankweil letzte Chance wahren

Auf der Rankweiler Gastra spielt Rot-Weiß gegen Schwarz-Weiß um wichtige Punkte.

Der Liveticker vom Spiel RW Rankweil vs SW Bregenz

Bregenz braucht als Dritter in der Tabelle in den restlichen vier Partien vier Siege um überhaupt noch eine Chance auf den zweiten Aufstiegsplatz zu wahren. Die Pelko-Elf hat schon vier Zähler Rückstand auf den Zweiten Lauterach und ein Spiel mehr ausgetragen. Allerdings haben die Bodenseestädter enorme personelle Schwierigkeiten. Zu wenig gesunde Spieler und dadurch auch kein Konkurrenzkampf im Team. „Wir werden nie Aufgeben so lange es rechnerisch möglich ist. Wir können siegen aber auch verlieren. Meiner Mannschaft fehlt die Konstanz. Brauchen eine Leistungssteigerung um in Rankweil zu Punkten“, sagt SW Bregenz Trainer Michael Pelko, der auf der Gastra wieder auf der Betreuerbank der Schwarz-Weißen Platz nehmen wird. Vor allem das Fehlen von Joshua Merz und Sidinei de Oliveira tut Bregenz verdammt weh. Höhen und Tiefen wechseln sich bei den Bodenseestädtern ab.