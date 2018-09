SW Bregenz rückt der Spitze näher

Doppelpack von Comebacker Steven Nenning lässt SW nach 4:0-Heimsieg gegen Bizau wieder hoffen

37 (!) Tore fielen am achten Spieltag in der Vorarlbergliga, ein wahres Offensivspektakel bekamen die Fans auf den Sportplätzen zu sehen. Tore sind das Lebenselixier von Stürmern. Und auf Steven Nenning ist seit vielen Jahrzehnten bei den Ländleklubs Lauterach, Hard und Egg sowie jetzt bei Vorarlbergligaklub SW Bregenz. Er trifft auch mit 34 Jahren noch immer ins Schwarze. Steven Nenning war mit seinem Doppelpack der Matchwinner im 4:0-Heimsieg gegen das stark ersatzgeschwächte Bizau. Zweimal stand der Vollblutstürmer goldrichtig und knallte den Ball aus kurzer Distanz über die Torlinie (36./62.). Für Nenning waren es die ersten beiden Treffer im SW-Dress und das im vierten Pflichtspiel. Das dritte und vierte Tor der Bodenseestädter in der Schlussphase von Teodor Trailovic und einem Eigentor waren nur noch Draufgabe (88./90.). SW-Kicker Hamza Can traf nur die Oberkante der Querlatte (30.). Damit darf das Team von SW-Coach Luggi Reiner wieder hoffen einen freien der sechs Startplätze für die Eliteliga Vorarlberg zu erreichen. Der Rückstand auf einen fehlenden Startplatz beträgt nur drei Zähler. Mit 23 Treffern stellen die Hinterwälder den stärksten Angriff der Liga, aber im Casinostadion gab es für die Geiger-Truppe trotz zahlreichen Möglichkeiten kein Torjubel. Auch weil SW-Goalie Florian Eres einfach nicht zu bezwingen war. Und Bregenz hatte mit Steven Nenning auch einen Torjäger in ihren Reihen: Beim Führungstor leistete Simon Thurner die mustergültige Vorlage und beim zweiten Tor ebenso. „Das Lebenszeichen meiner Mannschaft war dringend notwendig. Wir wollten den Anschluss an die Spitze nicht verlieren und das ist uns auch gelungen“, freut sich Bregenz-Coach Luggi Reiner. „Gut gespielt, aber ohne Tore kann man auswärts nicht punkten. So ein Spiel darf man einfach nicht verlieren, das Ergebnis fiel zu hoch aus“, war Bizau-Coach Ralph Geiger enttäuscht. Der dritte Heimsieg bringt für Bregenz Ruhe in die Normalität. Und mit Röthis gibt es einen neuen Spitzenreiter: Klarer 5:0-Heimerfolg gegen Nachzügler Andelsbuch.