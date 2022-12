SW Bregenz Juniors "geigte", Hausherr schon ausgeschieden

Die Gruppenphase in der Vorrunde hatte am zweiten Tag einiges zu bieten.

„Halbzeit“ in der Gruppenphase und Aufwärmen im Vorrunden-Aufstiegsturnier in der Jubiläumsauflage des Sparkassen Wolfurter Hallenmasters. „Es hat sich aber wieder einmal gezeigt, dass die sogenannten Underdogs in der Halle dem Goliath durchaus Paroli bieten können“, fügte Turnierchef Stefan Muxel. Alle höher eingestufte Amateurvereine hatten aber hart zu kämpfen um den Einzug in die Aufstiegsrunde zu schaffen. Gute gefüllte Halle und nicht nur Kampf um jeden Zentimeter, phasenweise wurde auch toller Bandenzauber geboten. Die jungen Spieler geizten zudem nicht mit Treffern. Enttäuschung im Lager von Veranstalter Meusburger FC Wolfurt: In der letzten Ausgabe vor drei Jahren war die zweite Garnitur der Hofsteig-Mannen noch Fünfter geworden. Nun verabschiedete sich die SPG Schwarzach/Wolfurt schon nach dem ersten Auftritt. Den bislang besten Hallenfußball präsentierte SW Bregenz Juniors. Die jungen Kicker um Trainer Srdan Gemaljevic waren zuletzt in der Meisterschaft zweimal in Folge aufgestiegen und glänzten auch auf dem Parkett. Vier Spiele, vier Siege – den Schwarz-Weißen war der Gruppensieg nicht zu nehmen. Gegen Höchst 1b feierte Bregenz ein 7:0-Schützenfest. 2009 wurde SW Bregenz 1b Dritter im Masters, auch diesmal könnte die Bodenseestädter für eine große Überraschung sorgen. Die erste Hürde überstand auch RW Langen (1. LK) und das Sensationsteam RW Rankweil 1b ohne die Eins-Spieler Niels Kaiser und Paul Grabher. Bei Langen wird Slobodan Mihajlovic ab sofort als Gastspieler fungieren.