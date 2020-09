SW Bregenz gegen DSV mit dem letzten Aufgebot

Das Nachtragsspiel in der VN.AT Eliteliga ist Wegweiser in der entscheidenden Phase für beide Spitzenvereine.

Der Liveticker vom Spiel SW Bregenz vs Hella Dornbirner SV

Unterschiedliche Voraussetzungen vor dem Nachtragsspiel am 8. Spieltag in der VN.at Eliteliga Vorarlberg im exklusiven Livestream auf VN.at heute 18.30 Uhr im Immo-Agentur Stadion zwischen dem Dritten SW Bregenz und dem Fünften Dornbirner SV. Das Duell der beiden Mitanwärter auf einen der zwei freien Startplätze für das Meister Play-off in der Regionalliga West im Frühjahr gilt für beide Spitzenvereine als Wegweiser.

Der Dornbirner SV hat die letzten sieben Meisterschaftsspiele in Folge mit drei Siegen und vier Remis nicht mehr verloren und zeigt starke Aufwärtstendenz. Mit Stürmer Ivan Bozic kommt eine weitere Alternative zurück ins Aufgebot, Trainer Roman Ellensohn kann aus dem vollen schöpfen und hat die Qual der Wahl. Allerdings sieht er nach den positiven Ergebnissen und guten Auftritten wohl keinen Grund viel Veränderungen in der Startaufstellung vorzunehmen. „Wir werden nun alles in die Waagschale werfen und haben Blut geleckt. SW hat eine gute Offensive, die gilt es in den Griff zu bekommen. Trotzdem wollen wir in Bregenz gewinnen um weiter Boden in der Tabelle zu machen. Mit dem zweiten Auswärtserfolg wäre der Dornbirner SV dann schon wieder Zweiter und auf einem Aufstiegsrang. Das Duell Bregenz gegen Dornbirner SV wird auch ein Treffen der Torjäger. Mit DSV-Goalgetter Julian Erhart (8 Treffer) und dem Bregenzer Uelder Barbosa Mendes (7 Tore) stehen zwei bärenstarke Offensivkünstler auf dem Platz. Mit Jannick Ikender Wanner (SW) und DSV „Flügelflitzer“ Andreas Röser sind auch ganz gute Außenbahnspieler zu bewundern. Für Spannung ist gesorgt.