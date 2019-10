SV Ludesch mit der Neuaustragung nicht einverstanden

Das Vorarlbergligaspiel zwischen Bezau und Ludesch wird nach Abbruch neu stattfinden

Das Meisterschaftsspiel in der Vorarlbergliga, Herren, 13. Spieltag, das beim Stand von 2:0 für SV Ludesch nach dreimaligen Ausfall des Flutlicht in Bezau abgebrochen wurde, wird logischerweise neu ausgetragen. Ein neuer Termin und wo die Partie nachgetragen wird, steht noch nicht fest. „Etwas anderes zu entscheiden als eine Neuaustragung wäre hier ganz klar falsch gewesen“, so VFV STRUMA Obmann Hans Bertsch. Es gibt den Paragraph 30 Absatz 1 laut den ÖFB Bestimmungen wo ganz klar feststeht, dass aufgrund der Sachlage in diesem Fall eine Neuaustragung zu erfolgen hat.