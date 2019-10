SV Ludesch gewinnt Neuaustragung in Bezau

Knapper Auswärtserfolg der Walgauer im Bregenzerwald

Vorarlbergliga-Aufsteiger SV Ludesch gewinnt die Neuaustragung in Bezau knapp mit 2:1 und setzt sich in der Tabelle vor den Wäldern an die elfte Stelle. Peter Vinzenz (28.) und Alem Majetic (61.) erzielten für die Schützlinge um Trainer Lorimer Miscu (44) die siegbringenden Treffer. Bezau-Spielertrainer Lokman Topduman (30) verkürzte durch ein Freistoßtor kurz vor dem Ende, aber zu mehr reichte es nicht mehr (81.). Schiedsrichter German Böckle zückte gleich neun Mal den gelben Karton. „Es gibt doch noch eine Gerechtigkeit im Amateurfußball. Jetzt hat meine Mannschaft auch das zweite Duell gegen Bezau für sich entscheiden können und das hochverdient“, freut sich Ludesch Trainer Lorimer Miscu.