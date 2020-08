SV Lochau Quartett fehlt gegen starkes FC Bizau

Vorarlbergliga startet am Freitagabend gleich mit einem Knüller im Leiblachtal

Der Liveticker mit Fotos, Videos vom Spiel SV Lochau vs FC Bizau

Fünf Meisterschaftsspiele plus eine Partie im Rahmen des Uniqa VFV-Cup. Auf die sechzehn Vereine in der Vorarlbergliga warten in den nächsten 22 Tagen viele Einsätze.

Nach der monatelangen Pause müssen die Vorarlberger Amateurfußballer des Öfteren ran. Die Vorarlbergliga mit den 16 Klubs startet am Freitag, 18.30 Uhr, Sportplatz Im Hoferfeld im Leiblachtal gleich mit dem Knüller des ersten Spieltages. Der Vierte SV Lochau empfängt den klaren Spitzenreiter Bizau, so hieß die Konstellation nach dem Herbstdurchgang 2019.

Für beide Topklubs in der V-Liga schon zum Beginn eine echte Standortbestimmung. Das erste Spiel ist wie ein Quiz, kein Verein weiß, wo man nach so einer langen Pause wirklich steht. „Wir müssen eine besondere Leistung abrufen um zu punkten. Trotz den großen personellen Sorgen will meine Mannschaft dem besten Team der letzten Saison in dieser Leistungsstufe Paroli bieten“, sagt SV Lochau Neocoach Peter Sallmayer. Der 59-jährige Trainerfuchs nimmt erstmals auf der Betreuerbank der Leiblachtaler Platz und hofft auf einen Einstand nach Maß. Hiobsbotschaft aus Lochau schon vor dem Ankick.

Allerdings fehlt Lochau im Heimspiel gegen Bizau mit Torjäger Stefan Maccani (Muskelriss im Oberschenkel – Pause von mindestens vier Wochen), den beiden Innenverteidigern Georg Bantel (Oberschenkel) und Ivan Bokanovic (Erst nach fünf Wochen in Kroatien zurückgekehrt ins Ländle) und Neuzugang Fatih Yildirim (Wirbelbruch) ein sehr starkes Quartett. Das Debüt von Maccani im Lochau-Dress verzögert sich, an seiner Stelle soll Julian Rupp (mit 18 Toren bester Torschütze in der letzten Saison) und Neo-Lochauer Tarkan Parlak für die nötigen Tore sorgen.