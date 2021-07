SV Lochau ist gegen FC BW Feldkirch der Favorit

In der Fußball Vorarlbergliga möchten die Leiblachtaler ihre Erfolgsstory gegen die Montfortstädter fortsetzen.

Der Liveticker mit allen Daten vom Spiel SV Lochau vs FC BW Feldkirch

Bester Saisonstart für Lochau aller Zeiten, Feldkirch noch nie so schlecht zum Saisonbeginn

„Der Meistertitel ist bei uns absolut kein Thema. Das ist nur eine Momentaufnahme. Der Zusammenhalt innerhalb des Teams und das Kollektiv macht es derzeit aus. Trotz Konkurrenzkampf ziehen alle an einem Strang. Das bereitet mir große Freude. Wichtig ist die Entwicklung der Spieler und des Vereins“, sagt SV Lochau Trainer Rifat Sen (30). Die Leiblachtaler legten einen perfekten Saisonstart hin, zwei Spiele, zwei Siege und sechs Punkte. Für Lochau gab es so einen optimalen Saisonbeginn in der Vorarlbergliga noch nie.