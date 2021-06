SV Gaissau braucht in Doren ein Sieg für den Aufstieg

Drei Entscheidungen im Unterhaus sind noch offen. Alle Spiele vom Mittwoch.

Drei Entscheidungen im Vorarlberger Amateurfußball sind noch offen. Der dritte Aufsteiger von der ersten Landesklasse und die vier Aufsteiger der beiden fünften Landesklassen werden noch gesucht. Im Spiel zwischen Doren (6. Platz) und Gaißau (4. Platz) fällt nun die Entscheidung um den direkten Aufstieg in die Fünftklassigkeit. Gaißau braucht ein Auswärtssieg im Bregenzerwald und wäre nach Großwalsertal und Riefensberg der dritte Neuling in der Landesliga. Im Abschiedsspiel will Gaißau Coach Antonio Troisio die Rheindelta-Mannschaft sportlich jubeln sehen. Eigentlich wäre Gaißau schon im Vorjahr in die Landesliga aufgestiegen, den beim Saisonabbruch führten sie überlegen die Tabelle an. Nüziders muss hoffen, dass Gaißau nicht gewinnt, dann wären die Walgauer erstmals in der Landesliga ab Sommer vertreten.