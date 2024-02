Sutterlüty freut sich erneut über Auszeichnung als familienfreundlicher Betrieb

Im Montforthaus Feldkirch wurden am 01. Februar erneut die familienfreundlichsten Betriebe in Vorarlberg ausgezeichnet. In der Kategorie "Großbetriebe mit mehr als 100 Beschäftigten" ist Sutterlüty – bereits seit 2011 – wieder stolz unter den Gewinnern vertreten.

Die Balance zwischen Beruf und Familie ist oft eine große Herausforderung. Als familiengeführtes, in der Region stark verwurzeltes Unternehmen liegt es Sutterlüty besonders am Herzen, diese Herausforderung für seine Mitarbeitenden zu erleichtern.

Das Unternehmen wurde in verschiedenen Bereichen wie flexiblen Arbeitszeitmodellen, Karenz und Wiedereinstieg, Elternförderung, Beruf und Pflege, familienbewussten Serviceleistungen, Unternehmenskultur, Weiterbildung sowie dem Anteil von Frauen in Führungspositionen bewertet.

Familienfreundliche Rahmenbedingungen bei Sutterlüty

Für Sutterlüty ist "Familienfreundlichkeit" mehr als nur ein Wort. Das Unternehmen engagiert sich insbesondere für Frauen auf allen Ebenen und schafft damit optimale Bedingungen für eine gute Vereinbarkeit von Beruf und Familie.

Auch während der Karenz legt Sutterlüty großen Wert auf den Kontakt mit den Mitarbeiterinnen – regelmäßige gemeinsame Frühstücke bieten eine informelle Plattform, um über Aktuelles im Unternehmen zu sprechen. Der Wiedereinstieg gestaltet sich flexibel durch Teilzeitarbeit und später anpassbare, vielfältige Alters-Teilzeit-Modelle.

Es ist daher nicht überraschend, dass in den Ländlemärkten viele Frauen als Marktmanagerinnen und Stellvertreterinnen aktiv sind und somit Topführungsfunktionen einnehmen.