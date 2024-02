Sutterlüty-Eröffnung in Rankweil Passage 22 ist ein voller Erfolg

Egg/Rankweil. Der neue Sutterlüty Markt in Rankweil hat seine Türen geöffnet. Nach dem ersten Wochenende zieht das Familienunternehmen aus dem Bregenzerwald positive Bilanz.

Das Eröffnungs-Wochenende war ein voller Erfolg und die Kund*innen, die den neuen Sutterlüty besuchten, zeigten sich begeistert. Der ehemalige Billa-Plus-Markt wurde von Sutterlüty in Rekordzeit umgeflaggt und konnte so am 15. Februar die große Eröffnung feiern.

B’sundrig groß, b’sundrig regional, b’sundrig vielfältig

Als größter Sutterlüty im Ländle hat der neue Markt in der Passage 22 gleich mehrere Highlights zu bieten: Neben der größten Auswahl an regionalen Lebensmitteln von über 1.500 Partner*innen, bietet der Markt in Rankweil große Frischetheken mit Spezialitäten wie Frischfisch aus dem Ländle und der Deutschen See, Dry Aged Beef, feine Antipasti-Köstlichkeiten, sowie frisches Sushi von EatHappy.

Zudem besticht der neue Standort mit einer hauseigenen Konditorei, in der erfahrene Konditor*innen täglich feinste Kuchen und Torten von Hand produzieren. Die große Auswahl an regionalem und internationalem Käse wird durch die große Weinabteilung perfekt ergänzt. Auch Menschen mit speziellen Ernährungsvorlieben und -bedürfnissen finden hier das passende mit dem größten veganen Sortiment in Ländle, sowie einer reichen Auswahl an gluten- und laktosefreien Produkten.

„Es ist großartig, dass wir in Rankweil Passage 22, nach Dornbirn Schwefel, unser Sortiment nun im zweiten Markt auf großer Fläche präsentieren dürfen.“ erklärt Geschäftsführer Florian Sutterlüty. „Ein wichtiger Meilenstein, nicht nur für uns, sondern vor allem für unsere regionalen Partner, denen wir hier im Ländle eine wichtige Plattform bieten.“, so Sutterlüty weiter.

Rundum zufriedene Kund*innen