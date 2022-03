Sutterlüty Ländlemarkt Gais kurz vor Eröffnung

Die Fertigstellung des Marktes befindet sich in den letzten Zügen. Am 24. März eröffnet das Familienunternehmen aus dem Bregenzerwald den Standort Gais.

Der neue Ländlemarkt des Familienunternehmens aus dem Bregenzerwald besticht mit vielen Neuerungen und Highlights. Der Markt wurde ab Decke Parkgarage in moderner Holzbauweise fast ausschließlich von regionalen Firmen ausgeführt und ist gespickt mit vielen nachhaltigen Details. Die Photovoltaikanlage auf dem Dach und die Nutzung der Abwärme der Kühlsysteme für die Heizung ermöglichen ein sehr klimafreundliches wirtschaften.

Das Sortiment hat sich beinahe verdoppelt und lässt vor allem in den Bereichen Obst- und Gemüse, Käse, Fleisch und Wurstwaren, Wein- und Spirituosen, Tiefkühlung und Molkereiprodukte keine Wünsche offen. Die Sutterlüty Frischetheken sind ein wahrer Gourmet-Treff in Gais. Neu ist auch das Gusto-Restaurant, das für ca. 70 Gäste im Innenbereich und ca. 40 Gäste auf der Westterrasse Platz bietet. Damit wird das Gusto-Restaurant ein neuer, attraktiver Treffpunkt in der Region.