Sutterlüty: Läden bleiben am 8. Dezember geschlossen

Das Unternehmen hält am 8. Dezember 2021 die Ländlemärkte geschlossen und schenkt den Teammitgliedern Zeit.

Der Lebensmittelhändler aus Egg wird heuer an Maria Empfängnis, dem 8. Dezember, alle Märkte im ganzen Land geschlossen halten, um ihren Mitarbeitern in der vorweihnachtlichen Hektik ein wenig Zeit und Ruhe zu schenken. Die einzige Ausnahme stellt der Markt Dornbirn Bahnhof dar. Dieser hat von 8 Uhr bis 21 Uhr geöffnet, da an diesem Standort eine Betriebspflicht besteht.