Sutterlüty investiert 2 Millionen Euro in Digital-Offensive

Digitale Preisauszeichnungen und die Verbesserung der internen Kommunikation - Sutterlüty investiert Millionen in die Digitalisierung.

In allen 25 Märkten werden die Preisauszeichnungen von Papieretiketten auf voll digitalisierte ESL-Anzeigen umgestellt. "Sutterlüty ist mit den neuen digitalen Preisauszeichnungen in der Lage, seinen Kunden jederzeit eine hundertprozentige Preissicherheit zu gewährleisten. Die Aktionspreise, die wir im Service Center in Egg eingeben, werden sofort in allen Ländlemärkten an den Regalen angezeigt und gleichzeitig ins Kassensystem übertragen", erklärt Geschäftsführer Alexander Kappaurer.