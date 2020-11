Sutterlüty bietet warme Menüs zum Mitnehmen an

Der Lieblingsmarkt der Vorarlberger für regionale Produkte bietet täglich frisch gekochte Menüs zum Mitnehmen an.

Gerade in Ausnahmesituationen ist eine ausgewogene Ernährung essentiell. Daher bietet Sutterlüty ab sofort wieder einen Abhol-Service an der Gusto-Theke an. Die Sutterlüty Gusto-Köche kochen täglich frisch zwei Menüs - diese können fixfertig verpackt mitgenommen werden.