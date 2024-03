Süßer und seltener Nachwuchs: Zwergflusspferd-Baby begeistert in Athen

Kleines Tier, große Freude: Im Attica Zoological Park in Athen (Griechenland) sorgt ein Zwergflusspferd-Baby für Begeisterung.

"Wir sind sehr glücklich"

Die Kleinen unter den Großen

Zwergflusspferde leben eigentlich in den Sümpfen und Regenwäldern Westafrikas - in freier Wildbahn gibt es aber nur noch etwa 2.000 bis 2.500 Tiere. Von der Weltnaturschutzunion IUCN (International Union for Conservation of Nature) wird das Zwergflusspferd als gefährdete Spezies eingestuft.