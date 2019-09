Susanne Marosch mit 50. Russ-Preis geehrt

Für ihr Engagement wurde Susanne Marosch mit dem Dr. Toni-und-Rosa-Russ-Preis und -Ring ausgezeichnet. Ihr gratulierten VN-Herausgeber Eugen A. Russ, Chefredakteur Gerold Riedmann, Landeshauptmann Markus Wallner und Laudatorin Doris Knecht.

Am Montagabend wurde Susanne Marosch im Festspielhaus Bregenz mit dem 50. Dr.-Toni-und-Rosa-Russ-Preis und -Ring geehrt. Dieser wird jedes Jahr von den bisherigen Preisträgern, der Herausgeberfamilie und der VN-Redaktion an Vorarlberger Persönlichkeiten verliehen, die dem Land und seinen Menschen wertvolle Dienste leisten. Die Jubiläumsveranstaltung fiel heuer mit dem Todestag von Dr. Toni Russ zusammen, der 1969 verstorben ist.

Vereinigung der Lebensretter

Würdigung vom Landeshauptmann

Als prädestinierte Preisträgerin würdigte Landeshauptmann Markus Wallner die 45-Jährige vor über 500 Gästen. Dort, wo staatliche Hilfe an die Grenzen stoßen würde, sei es wichtig, dass private Initiativen einspringen.

Österreichweit aktiv

Seit nunmehr acht Jahren setzt sie sich als Obfrau des Vereins „Geben für Leben“ für an Leukämie erkrankte Menschen ein. Im Jahr 2018 konnten so 40 Stammzellenspenderinnen und -spender in der Datenbank gefunden werden.