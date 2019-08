Suppen für einen guten Zweck

Großzügige Spenden von rund 2.000 Euro beim Suppentag in Lingenau.

Lingenau. Mit verschiedenen schmackhaften Suppen wurde die Lingenauer Bevölkerung beim alljährlichen Suppentag verwöhnt. Die großzügigen Spenden ergaben einen stolzen Betrag von 2.029,50 Euro. Diese Spende wurde an den Krankenpflegeverein Lingenau, an den Mobilen Hilfsdienst und an die Ministrantinnen und Ministranten, die 2020 nach Rom reisen, übergeben.