Supertalent-Comeback im TV und das ist die neue Jury

Nach zweijähriger Pause kehrt 2024 im Frühjahr die RTL-Show "Das Supertalent" zurück. Das ist die neue Jury!

Neben Dieter Bohlen (69) und Bruce Darnell (66) nehmen "Let's Dance"-Gewinnerin Anna Ermakova (23) und die durch "Let's Dance" bekannte Profitänzerin Ekaterina "Ekat" Leonova (36) am Jurypult der Talentshow Platz, wie RTL am Freitag mitteilte. Nachdem zunächst das Ende von "Deutschland sucht den Superstar" mit Bohlen als Oberjuror zurückgenommen wurde und "DSDS" 2024 weitergeht, wird nun also auch noch "Das Supertalent" mit Bohlen wiederbelebt. Der 69-Jährige bleibt also doppelt RTL-Gesicht.