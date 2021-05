"Supermond": Größter Vollmond des Jahres am Mittwoch

Der Mond bietet am Mittwoch einen besonders beeindruckenden Anblick: "Der nächste Vollmond am 26. Mai wird wieder ein besonders großer sein", sagte Sven Melchert, der Vorsitzende der Vereinigung der Sternfreunde.

Er erscheine am Himmel dann rund zehn Prozent größer als im Durchschnitt. Der Grund: Für eine Runde um die Erde benötigt der Mond 27 Tage, dabei schwankt aber die Entfernung wegen der elliptischen Umlaufbahn zwischen 356 400 und 406 700 Kilometern. Da Vollmond alle 29,5 Tage sei, falle der Abstand jeden Monat anders aus. Der letzte "Supermond" war erst am 27. April.

So schön war der Supermond 2019











Februar 2019: Supermond über Vorarlberg. © D. Stiplovsek

Wann ist der Supermond zu sehen?

Am Mittwoch wird der Vollmond zum zweiten und letzten Mal in diesem Jahr besonders groß wirken. Frühaufsteher können ihn ab etwa 5.00 Uhr untergehen sehen. Für alle anderen bleibt der Mondaufgang am Abend nach 21.00 Uhr.

Das Wetter am Supermond-Tag

Ein sternenklarer Himmel ist in der Nacht vermutlich nicht zu erwarten. Bereits am Mittwochvormittag ziehen von Vorarlberg bis nach Oberösterreich dichte Wolkenfelder durch. Nachmittags verdichten sich die Wolken, gegen Abend ziehen von der Schweiz her einige Regenschauer ins Ländle. Bei wechselnder Bewölkung bietet sich hoffentlich die Möglichkeit auf einen Blick durch die Wolken.

Totale Mondfinsternis in Amerika

In Vollmondposition kommt der Mond am Mittwoch exakt um 13.14 Uhr. Dabei wandert der Mond von 11.45 Uhr bis 14.53 Uhr durch den Kernschatten der Erde, es ereignet sich eine totale Mondfinsternis. Zu diesem Zeitpunkt befindet sich der Mond in Mitteleuropa unter dem Horizont, weshalb das Schattenspiel hier unbeobachtet bleibt. In Nord- und Südamerika ist es hingegen zu verfolgen. Die totale Mondfinsternis lässt den Mond rot erscheinen, weil kein direktes Sonnenlicht mehr auf ihn fällt, das Schauspiel wird deshalb auch "Blutmond" genannt.