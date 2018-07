Superbonus für Ferrero-Mitarbeiter: 9.210 Euro Prämie

Smart Working

Das ist der höchste jemals in der Geschichte des Unternehmens ausgezahlte Bonus, hieß es aus Gewerkschaftskreisen im piemontesischen Alba, wo Ferrero seinen Sitz hat. Zugleich will Ferrero Smart Working fördern und mehr Flexibilität bei den Arbeitsstunden. Teilzeitarbeit für Eltern soll vom Konzern unterstützt werden.

Die Prämie sei eine Anerkennung für Rekordeinnahmen, aber auch Qualitätsstandards, hieß es. Das Unternehmen mit einem Jahresumsatz von 10,5 Mrd. Euro beschäftigt 30.300 Personen. Der Konzern ist weltweit mit 91 Tochtergesellschaften und 23 Produktionswerken in insgesamt 170 Ländern der Welt präsent. In Österreich ist Ferrero mit einer eigenen Niederlassung in Innsbruck vertreten.