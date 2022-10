Super Single Sarah auf Männerfang im Klubhaus

Die sympathische Schauspielerin und Stand-Up-Comedian mit Montafoner Wurzeln mischt die Wiener Kabarett-Szene auf. Klubhaus, Samstag, 19.30 Uhr auf VOL.AT und Ländle TV.

Eine beinharte Abrechnung mit der Männerwelt präsentiert die charismatische junge Schauspielerin und Kabarettistin Sarah Scharl in der neuen Klubhaus-Ausgabe. Da bleibt kein Stein auf dem anderen, wenn die gebürtige Schrunserin, die nach Wien auszog, um an der Burg ihr Talent unter Beweis zu stellen, das Single-Dasein als Unschuld vom Lande in der fernen Gro´ßstadt aufs Korn nimmt. In ihrem aktuellen Programm "Super Single Sarah" spricht sie über unmoralische Angebote, Tinder-Erfahrungen und wieso sie wenig Verständnis für plumpe Anmachsprüche aufbringt.

Super Single Sarah aka Sarah Scharl zugast im Klubhaus.

Außerdem gewährt die sympathische Powerfrau Einblick in ihre Leidenschaft fürs Backen. So zählte ihre Guerilla Bakery zu den ersten Pop-Up-Backstores in Wien und wurde zum echten Geheimtipp für süße Genießer. Wieso sie dort u.a. mit dem deutschen Hip-Hop-Superstar Marteria besondere "Kekse" gebacken hat, erzählt sie im Gespräch mit Host Jogi auf der Klubhaus-Couch.

Fohrenburger Klubhaus Bar

und Casino Glücksdusche

Bei Barkeeperin Lisa geht Sarah dann ausführlich auf die vorab eingesandten Fragen der User ein und widmet sich von Frau zu Frau den femininen Themen. Selbstverständlich kommt auch wieder ein glücklicher Gewinner oder eine glückliche Gewinnerin in den Genuss der Casino Glücksdusche und darf darauf hoffen, dass sich der Erlös bei Sara dann vermehrt.

Gutenberg, DeadBeatz und

Visavi on the Streets