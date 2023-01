Super-Laser am Säntis kann Blitze abwehren

Mit einem in den Himmel gerichteten Superlaser können Blitze abgewehrt werden. Das zeigt eine neue Studie im Fachblatt "Nature Photonics". Getestet wurde der Laser auf dem Gipfel des Schweizer Berges Säntis.

Künftig könnten solche Laser sensible Einrichtungen wie Atomkraftwerke oder Flughäfen vor Blitzen schützen, wie die Forschenden in der am Montag erschienen Studie schrieben.